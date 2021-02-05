مقتل 5 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في هجوم بإقليم فارياب شمالي البلاد

قتل 5 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لحركة طالبان على موقعهم بإقليم "فارياب" شمالي البلاد.
ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم /الجمعة/، عن نقيب الله فايق حاكم إقليم فارياب قوله - إن الهجوم وقع بعد ظهر يوم أمس الخميس في منطقة "خواجه سبز بوش"، مضيفا أنه من بين القتلى، قائد الكتيبة السادسة في الجيش الأفغاني.
وأشار فايق، إلى أن حركة طالبان أخذت بعض الجنود الأفغان كرهائن، مضيفا أنه في غضون ذلك قتل وأصيب 15 مقاتلا من طالبان خلال اشتباك نشب بين الجانبين.
وأوضح حاكم إقليم فارياب، أن الرئيس الأفغاني أشرف غاني وجه خلال مكالمة هاتفية بضرورة تصدي القوات الحكومية بكل ما أوتيت من قوة لعناصر طالبان، وأن وفدا سيزور فارياب خلال الأيام القليلة القادمة لتقييم المشاكل التي تواجه القوات الأمنية واحتياجاتها.
وأكد فايق، أنه تم تنفيذ ضربات جوية في أعقاب هجوم طالبان على القوات الأمنية في منطقة خواجه سبز بوش.
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