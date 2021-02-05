الخارجية السعودية: خطاب بايدن بشأن المملكة كان تاريخيا

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجُبير، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن السعودية تاريخي.

وقال الجبير عبر حسابه على موقع "تويتر" إن خطاب الرئيس بايدن كان تاريخيًا. لقد أكد التزام أمريكا للعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات كما كنا نفعل خلال أكثر من 7 عقود".

وتابع: "لقد سُفكت دماء دولنا خلال تحرير الكويت ومواجهة تنظيم القاعدة في اليمن، وداعش ف سوريا، وسنستمر في الوقوف معًا لمواجهة أعدائنا المشتركين".

وكان بايدن أكد أمس خلال خطاب بشأن ملامح سياسته الخارجية أن "السعودية تتعرض لهجمات من دول مجاورة، وسنواصل دعمها في الدفاع عن سيادتها وأمنها ومواطنيها"، مضيفًا أن بلاه ستساعد المملكة في التصدي لصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثيين.