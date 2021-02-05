انت الان تتابع تفاصيل خبر formation santé gov dz 2021 شبه طبي بدون بكالوريا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسابقة شبه طبي 2021 formation santé gov dz في مختلف ولايات الوطن وذلك في بداية يوم 4 من شهر فيفري وتستمر لمدة 15 يومًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد المناصب في مسابقة الشبه الطبي 2021 بدون بكالوريا هي كالآتي:

مساعدي التمريض : عدد المناصب: 8420

مساعد جراحة الأسنان : عدد المناصب 1455

عون رعاية الأطفال : 900

تسجيلات مسابقة شبه طبي formation santé gov dz

وأشارت وزارة الصحة أن فتحت مسابقة شبه طبي 2021 يأتي من أجل سد العجز الموجود في قطاع الصحة. في التخصصات التالية:

مساعد التمريض للصحة العمومية

مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية

عون رعاية الأطفال للصحة العمومية

علي أن يكون تسجيل المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي. ولا يحوزون على شهادة البكالوريا.

وثائق التسجيل في مسابقة شبه طبي formation santé gov dz

يجيب علي المترشحين للمسابقة نسخ الوثائق التالية قبل بدء التسجيل ثم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني formation santé gov dz.

– طلب خطي

– بطاقة التعريف الوطنية

– شهادة مدرسية

– كشف نقاط السنة الثالثة ثانوي

موعد تسجيلات شبه طبي 2021

وقد حددت وزارة الصحة أجال التسجيل في مسابقة شبه طبي ابتداءً من 04/02/2021 إلى غاية 23/02/2021 علي أن يتم استدعاء المترشحين المقبولين فقط.

موقع التسجيلات في مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا

التسجيل في مسابقة وزارة الصحة الشبه طبي، عبر الموقع التالي: formation.sante.gov.dz