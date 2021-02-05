وفاة المخرج الأردني عدنان العواملة

توفي فجر الجمعة، المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة، وفق ما أعلن نجله على صفحته على موقع فيسبوك.

وكتب المنتج طلال العواملة على صفحته: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يابا، عدنان أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله (1948 - 2021)"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والراحل عدنان العواملة (72 عاما)، بدأ مسيرته عام 1968 في التلفزيون الأردني، قبل أن يتابع الدراسات العليا في جامعة بيروت العربية.

وأسس العواملة "المركز العربي للإنتاج الإعلامي" في الأردن عام 1983، وهو صاحب بصمة مميزة في إنتاج وإخراج أعمال سمعية وبصرية لاقت شهرة على المستويين المحلي الأردني والعربي.

وكُّرم العواملة عام 2008 بجائزة إيمي العالمية لفئة الرواية التلفزيونية الطويلة عن المسلسل السياسي والاجتماعي "الاجتياح"، الذي أُنتج عام 2007.

وصور ذلك المسلسل معاناة الشعب الفلسطيني خلال حملة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية عام 2002.

وينتج "المركز العربي للإنتاج الإعلامي"، الذي يقوده منذ عام 2000 تقريبا المنتج طلال العواملة، منذ عقود برامج أطفال، وقصص درامية مبنية على الموروث الشعبي الأردني، وخصوصا المسلسلات البدوية والتاريخية.

ومن أعمال المركز البدوية الشهيرة أجزاء مسلسل "رأس غليص"، و"نمر بن عدوان" و"وضحا وابن عجلان".

ومن الأعمال السياسية والاجتماعية "الطريق إلى كابول" و"دعاة على أبواب جهنم"، الذي يتناول التطرف والإرهاب.