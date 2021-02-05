تركيا.. اعتقال 65 شخصا لصلتهم باحتجاجات جامعية

اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات الأشخاص، مساء الخميس، لصلتهم باحتجاجات جامعية في إسطنبول الشهر الماضي.
وقالت السلطات التركية، الجمعة، إن الشرطة اعتقلت 65 شخصا في وقت متأخر أمس الخميس لصلتهم باحتجاجات بدأت الشهر الماضي في جامعة بوغازيتشي، إحدى أكبر جامعات البلاد.
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار حملة على المحتجين على الرغم من تنامي الانتقادات الدولية، بحسب ما ذكرت رويترز.
ونظم الطلاب والأساتذة في جامعة بوغازيتشي احتجاجا على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، مليح بولو، رئيسا للجامعة.
ويقولون المجتجون إن هذه الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.
واعتبر مكتب حاكم إسطنبول أن المحتجين انتهكوا حظرا على الاحتجاجات العامة والتجمعات والمسيرات بسبب جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن الذين ألقت الشرطة القبض عليهم في منطقة قاضي كوي بالمدينة أمس الخميس ارتكبوا أفعالا تخالف القانون، كما أفادت رويترز.
وذكرت السلطات التركية أنه تم اعتقال نحو 600 منذ الرابع من يناير الماضي، بعدما اتسع نطاق الاحتجاجات في مدينتي إسطنبول وأنقرة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن احتجاز طلاب "يمارسون حقهم القانوني في حرية التجمع" مقلق للغاية، ولا يتعين استخدام جائحة كوفيد-19 ذريعة لإسكات الأصوات الناقدة.
يشار إلى أن أردوغان قال، أول أمس الأربعاء، إن حكومته لن تسمح باتساع نطاق الاحتجاجات لتصبح تكرارا لمظاهرات واسعة في العام 2013، واصفا المحتجين بأنهم "إرهابيون".
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