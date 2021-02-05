بث مباشر.. بدء التصويت على اختيار السلطة الليبية الجديدة فى جنيف

جدة - نرمين السيد - انطلقت رسميًا عمليات التصويت الحاسم على اختيار قائمة السلطة الليبية المؤقتة الجديدة فى جنيف، اليوم الجمعة، حيث يختار السياسيون الليبيون ـ وعددهم 74 ـ بين 4 قوائم رئيسية للمرشحين.





وتعهد المرشحون لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة أمام المبعوثة الأممية فى ليبيا، ستيفانى وليامز، بقبول نتائج التصويت المرتقبة من تصويت اليوم، فى المرحلة الثانية من العملية السياسية الليبية، بهدف العودة إلى المسار السياسى ووقف الاقتتال فى ليبيا.

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