قبل وصوله موسكو.. بوريل: علاقة روسيا والاتحاد الأوروبى فى أدنى مستوياتها

ومن المقرر أن يصل بوريل، وهو كبير مسؤولى السياسة الخارجية فى الإتحاد الأوروبى، إلى موسكو اليوم الجمعة، بعد أيام فقط من حبس نافالنى، الذى أثار احتجاجًا محليًا ودوليًا.
وقال بوريل، إنه يعتزم إطلاق الدعوة مجددًا لإطلاق سراح نافالنى، خلال تلك الزيارة، التى تشمل اجتماعات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ومع شخصيات من المجتمع المدنى.
ويشكك أعضاء البرلمان الأوروبى فى توقيت زيارة بوريل، والمخطط لها منذ فترة طويلة، تزامنًا مع تصاعد الدعوات للاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وتأتى زيارة بوريل إلى موسكو قبل اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى المقرر فى وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يدرس التكتل رد فعل مشترك إزاء التطورات فى روسيا على جدول الأعمال.
كانت محكمة روسية قضت بالسجن 3 سنوات ونصف بحق المعارض الروسى أليكسى نافالنى، والذى اعتقل لدى عودته من ألمانيًا إلى موسكو، حيث يقضى المعارض الروسى الشهير فترة عقوبته فى معسكر إصلاحى كإجراء عقابى لانتهاكه فترة المراقبة المفروضة عليه.
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