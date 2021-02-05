مستوطنون يقتلون شابًا فلسطينيًا غرب رام الله

جدة - نرمين السيد - أطلق مستطنون إسرائيليون النار على شاب فلسطينى، 34 عامًا، فى جبل الريسان غرب رام الله، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتله فى الحال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وبحسب الوكالة الفلسطينية، أوضح راضى أبو فخيدة، رئيس مجلس قروى راس كركر، أن قوات الجيش الإسرائيلى أبلغت والد الشاب بمقتل نجله، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى مازال يحتجز جثمانه، كما اقتحم المنطقة واقتاد والد القتيل وشقيقه لموقع إطلاق النار، بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء. وأشارت مصادر من القرية، إلى أن الشاب الضحية كان بالقرب من جبل الريسان الذى صادره الاحتلال الإسرائيلى مؤخرًا، وأقيمت عليه مستوطنة "سديه أفرايم"، مضيفين أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطينى من قبل مستوطنين. وتتواجد قوات الاحتلال بشكل مكثف قرب جبل الريسان، حيث منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى جثمان الضحية.

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