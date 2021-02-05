القبض على 6 إرهابيين وضبط أوكار تابعة لداعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين وضبط أوكار تابعة لداعش في كركوك.
وذكر بيان لوكالة الاستخبارات نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملهم بما يسمى قاطع دجلة ونينوى وفرقة الفرقان تحت كنى واسماء مختلفة".
وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط ستة اوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الأرهابيون للتنقل"، مبينا أن "أحد الاوكار المضبوطة تعتبر كنقطة اتصال بين الارهابيين القادمين من جميع المحافظات الى محافظة كركوك".
وتابع أنه "تم تدوين اقوال الإرهابيين بالإعتراف ورفع المواد المتفجرة وردم الاوكار بدون حادث يذكر".
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