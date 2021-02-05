ضبط شخصين قدما الخدمات الطبية بدون ترخيص فى البحرين

قال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية إن شرطة المباحث الجنائية وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، تمكنت من القبض على شخص (43 عامًا) وامرأة (34 عامًا) لقيامهما بتقديم الخدمات الطبية بدون ترخيص مزاولة المهنة.
وأوضح وفقا لما نشرته صحيفة الوطن البحرينية، أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن، تم إجراء عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما، وضبط معدات وأدوات طبية كانت بحوزتهما.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات والتحفظ عليها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة.
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