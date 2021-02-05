أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ المناضل حسين النفيش

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ المناضل حسين النفيشبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل حسين بن أحسن مهدي النفيش، أحد كبار مشائخ قبيلة خارف عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، بعد حياة زاخرة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وأشاد أبوراس بمناقب الفقيد الذي يعد من مناضلي ثورة 26 سبتمبر وممن ساهموا في الدفاع عن الثورة والانتصار لأهدافها وغاياتها الوطنية، كما كان عضواً قيادياً نشطاً في المؤتمر الشعبي العام، عمل بكل الإخلاص ونكران الذات في العمل التنظيمي عبر مراحل تطوّر المؤتمر، وكان واحداً من الرجال المُصلحين الأوفياء الذين لم يدّخروا جهداً من أجل الإصلاح بين الناس والإسهام في بناء الوطن ونهوضه.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته للشيخ فارس حسين بن أحسن مهدي النفيش واخوانه، وكافة آل النفيش وجميع مشائخ وأعيان خارف وحاشد عامة في هذا المصاب..

وأبتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".