عاجل.. إحباط محاولة لاغتيال قائد طيران الجيش العراقى فى بغداد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى إن "الفريق الهندسى تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل سمير المالكى قائد طيران الجيش العراقى فى حى العربى، ضمن منطقة المنصور فى بغداد، دون إصابات تذكر".

وعبر صفحتها على "فيسبوك"، أشارت القوات الجوية العراقية فى نبأ عاجل إلى: "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش فى منطقة المنصور غربى العاصمة بغداد"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول الأمر.