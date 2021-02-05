عاجل.. إعادة التصويت بين مرشحى القائمة الثالثة والرابعة لتشكيل حكومة ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، اليوم الجمعة، عن جولة ثانية للتصويت على المناصب التنفيذية الليبية، حيث لم تحصل أى لائحة ليبية على الأصوات المطلوبة.





ووفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية"، ستكون الإعادة بين القائمتين الثالثة التى حصلت على 20 صوتًا، والقائمة الرابعة التى حصلت على 25 صوتًا.

محمد يونس المنفى رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد محمد دبيبة رئيسًا للحكومة، وموسى الكونى وعبد الله حسين اللافى عضوين ى المجلس الرئاسى.

فيما تضم القائمة الرابعة المستشار عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسى، وفتحى باشاآغا رئيسًا للحكومة، وكلاً من أسامة عبد السلام الجويلى وعبد المجيد سيف النصر عضوين بالمجلس الرئاسى.

وكان المرشحون الـ 4 لرئاسة الحكومة فى ليبيا، قد تعهدوا فى وقت سابق من اليوم، بالالتزام بخريطة الطريق التى حددتها البعثة الأممية لاتمام الحوار السياسى الليبى.