الاتحاد الأوروبي: نعتبر الكويت شريكا متزايد الأهمية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الكويت الدكتور كريستيان تودور أن الاتحاد الأوروبي والكويت يتمتعان بعلاقات ممتازة، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر دولة الكويت شريكًا متزايد الأهمية.

والتقى تودور في مقر إقامته المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري حيث جرى حديث عن القضايا المتعلقة بالكويت وتبادل وجهات نظر حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والكويت بالإضافة لسياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأشار السفير تودور إلى أن "طموحنا هو أن يكون لدينا تعاون شامل ومتعدد الأبعاد، ولا نغفل إشراك المراكز البحثية المستقلة والجادة مثل ريكونسنس، لما لها من دور مهم في تدعيم جسور التواصل الشعبية والتأثير إيجابا في السياسة العامة، لأن المعرفة المتخصصة التي تقدمها ستضاعف من مستوى الوعي لدى المؤسسات والأفراد في كلا الجانبين وهو ما نراه رديفا لاغنى عنه للدور الرسمي".

وبدوره أشاد العنجرى بالدور المميز الذى يقوم به سفير الإتحاد الأوربي كأول رئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، وبالعلاقات الثنائية الممتازة والتي لا تقتصر على المشاركات الرسمية فقط بل تمتد الى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال: "نسعى وفق رؤية واضحة ليكون المركز منصة حوار فعالة بمشاركة نخب في الدوائر السياسية والثقافية والعلمية والأدبية حول العالم ومنها بلا شك الاتحاد الاوروبي، وذلك بهدف الاستماع الى أفكارهم ونصائحهم ووجهات نظرهم حول ما يطرح من موضوعات. فالمركز يسعى كنقطة التقاء وتعارف في تعزيز العلاقات الثنائية بين المجتمع الدولي والكويت".