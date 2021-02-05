فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أنشطتها الوقائية والتوعوية في حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.
وبحسب صحيفة "سبق" السعودية"، تستخدم الهيئة الحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لحماية الأفكار والعقول وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة، والمناهج المنحرفة كفكر جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السرورية والتي حذر منها العلماء وولاة الأمر، لما لهم من خطر كبير على المجتمعات.
وتستعين الحملة ببرامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من التحزب والانتماء إلى الجماعات المخالفة وتبني أفكارهم، وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًا في وسائل الاتصال المتنوعة.
من جهته، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بما يلقاه الفرع من دعم لا محدود من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأكد "العمري" على الواجب الشرعي لأعضاء الهيئة تجاه المجتمع مع تحذيرهم من كل ما يمس العقيدة الإسلامية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية ضد أفكار الإخوان المنحرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.