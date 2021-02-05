تقرير عبري: إسرائيل تكتشف علاجًا لـ كورونا فعال بنسبة 96%

كشف تقرير لقناة 24 العبرية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف مركز سوراسكي تل أبيب الطبي، في إسرائيل، لقاح مضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 96%.

وذكر التقرير، أنه تم اختبار العلاج على 30 مريضًا، مشيرًا إلى أن 29 مريضًا تحسنت حالتهم بعد يومين من تلقيهم اللقاح.

وقال المركز إن مطور اللقاح، نادر أربر، من مركز الوقاية المتكاملة من السرطان في المستشفى، قام بإعطاء هذا الدواء لمرضى مصابين بالفيروس في حالة متوسطة وخطيرة، مسجلا نسبة نجاح مذهلة بلغت 96 بالمائة.

وأشاد البروفيسور أربر بالعقار المسمى EXO-CD24 ووصفه بأنه "فعال وغير مكلف"، موضحا أن "الدواء يعطى عن طريق الاستنشاق مرة واحدة في اليوم لمدة خمسة أيام".

وأشار أربر إلى أن الدواء يتم تلقيه عن طريق الاستنشاق مرة واحدة في اليوم، ولا يستغرق سوى بضع دقائق لمدة 5 أيام.

وذكر المركز أنه من بين 30 مريضا تم إعطاؤهم الدواء، أظهر 29 مريضا تحسنا ملحوظا في غضون يومين وخرجوا من المستشفى بعد ثلاثة إلى خمسة أيام، مشيرا إلى أن المريضة المتبقية تعافت، لكن شفاءها استغرق وقتا أطول.