وقالت ويليامز إنه سيتم إطلاق الجولة الثانية للتصويت على المناصب التنفيذية الليبية بعد فشل القوائم الأربع في الحصول على الأصوات المطلوبة، مشيرة إلى أن القوائم لم تصل إلى النسبة المطلوبة وهي 60%، وفقًا لموقع "ليبيا 24".
وحصلت القائمة الرابعة التي تضم عقيلة صالح كرئيس للمجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا كرئيس للحكومة على 25 صوتًا لتتصدر بذلك جميع القوائم، فيما تليها القائمة الثالثة بـ 20 صوتًا، على أن تعقد الجولة الثانية من التصويت القائمة الرابعة والثالثة بعد فاصل مدته ساعتين.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أعلنت أنها ستشرح آليات التصويت على السلطة التي ستبصر النور قريبا، مؤكدًا أن كافة الأطراف الليبية تعهدت بالالتزام بنتيجة التصويت.
وكشفت ويليامز أن المرشحين تعهدوا بمنح 30 في المئة من المناصب للنساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صالح وباشاغا يتصدران الجولة الأولى من التصويت على المناصب التنفيذية في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.