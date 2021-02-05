أخبار اليمن : ارتفاع الحرارة ورياح شديدة.. الأرصاد يحذر المواطنين

ارتفاع الحرارة ورياح شديدة.. الأرصاد يحذر المواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون بارداً خلال الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وإب.

فيما سيكون بارداً نسبياً على الأجزاء المرتفعة من محافظات المحويت، حجة، تعز، لحج، أبين، شبوة، مأرب، الجوف وحضرموت، ومن المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب وتصل سرعتها إلى أكثر من 25 عقدة وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في المحافظات الجبلية الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من درجات الحرارة المنخفضة، وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية من تأثيرات الأجواء الباردةَ.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم على النحو الآتي: ذمار : 4.0، عمران : 4.4، صنعاء : 4.4، السدة : 7.0 ، سيئون : 9.5 ، إب : 9.8.