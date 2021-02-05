أخبار اليمن : تعويض مزارع.. شركة النفط تصدر توجيهات هامة

تعويض مزارع.. شركة النفط تصدر توجيهات هامةوجه المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، بالسماح بمرور أي كمية ديزل لا تزيد عن ثلاثة براميل شريطة أن لا تكون مخصصة للمتاجرة في السوق السوداء.

كما وجه المدير التنفيذي للشركة بتعويض أحد المزارعين الذي قام بإفراغ مادة الديزل المحملة على متن سيارته على الأرض والتي تقدر بثلاثة براميل، عندما تم ضبطه في إحدى النقاط الأمنية.

وأكد أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية للسماح بمرور أي كمية ديزل لا تزيد عن ثلاثة براميل بدون أي اعتراض باعتبار هذه الكمية بسيطة وتستخدم للزراعة، ما لم تكن في حالة عرض للبيع في السوق السوداء.