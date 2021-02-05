اقتراع السلطة التنفيذية الليبية ينتقل إلى "جولة ثانية"

لم تسفر المرحلة الثانية من التصويت على أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، الجمعة، إلى فوز مؤكد لأي من القوائم المرشحة، بحسب ما أعلنت المبعوثة الأممية.

وكشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، عدم حصول أي لائحة على الأصوات المطلوبة.

وحصلت القائمة الرابعة التي تضم عقيلة صالح وفتحي باشاغا على خمسة وعشرين صوتا مقابل عشرين صوتا للقائمة الثالثة التي تضم عبد الحميد دبيبه مرشحا لرئاسة الحكومة، ويونس المنفي مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي.

وستقام جولة الإعادة بعد نحو ساعتين من الجولة الأولى، وستضم فقط القائمتين الثالثة والرابعة.

وكان كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا قد فشلوا في الحصول على 70 في المئة من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى قبل أيام، لينتقل الاقتراع في جنيف إلى المرحلة الثانية، الجمعة، بنظام القوائم.

ذكر أن عدد المصوتين يبلغ 74 شخصا، إلا أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية شهدت تصويت 73 شخصا، بالإضافة إلى "ورقة بيضاء" لم تضم أية أسماء، قدمها أحد المصوتين.

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