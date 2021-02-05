وفاة عزت العلايلي و"شبهة كورونا".. نقيب الممثلين يوضح الموقف

فقدت الأسرة الفنية المصرية والعربية، الجمعة، الفنان الكبير عزت العلايلي، بعد إعلان أسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفاته بشكل مفاجئ، مما أثار الكثير من الشكوك بشأن ما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، كغيره من المشاهير الذين راحوا ضحية الوباء مؤخرا.

وكتب النجل الأكبر للفنان المخضرم، محمود العلايلي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "البقاء لله في وفاة والدي الفنان عزت العلايلي".

وبعد انتشار التقارير التي شككت في أن الوفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، لموقع "دوت الخليج"، أن عزت العلايلي لم يكن يعاني من أزمة مرضية مزمنة، أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه كان يحادث الفنان حتى مساء الخميس ليطمئن على حالته الصحية، لافتا إلى أنه لم يكشف عن أن حالته تدهورت بالشكل الذي أدى إلى وفاته في النهاية بشكل مفاجئ.

ونعى زكي "مصر والوطني العربي في وفاة واحد من أهم الفنانين الذي مروا على الفن العربي، الذي أثرى بفنه عبر أكثر من 40 عاما الشاشة الصغيرة"، واصفا إياه بـ"أحد أعمدة الفن العربي".

وحسب أسرة العلايلي، فإن العزاء سيقام في مدينة 6 أكتوبر بجوار المستشفى التي كان يقيم فيها خلال الفترة الماضية، في محافظة الجيزة، مشيرة إلى أن الحضور سيقتصر على الأقارب، وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وانقطع العلايلي عن العمل الفني عام 2017، بدوره في فيلم "تراب الماس"، بينما بدأ حياته الفنية بدور في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

وتحفل مسيرة العلايلي بأعمال فنية راسخة في ذاكرة السينما المصرية، حيث قدم الكثير من الأدوار السينمائية في أفلام أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف، إلى جانب العديد من الأدوار التلفزيونية.

كما حصل الفنان الراحل على العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، ودرع تكريمي في مهرجان ART السينمائي لعام 2009، بالإضافة إلى تكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017.