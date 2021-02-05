جدة - نرمين السيد - ندد الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، بخطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن، واصفًا إياه بأنه عدائى جدًا، وذلك غداة تصريحات ناريه أطلقها رئيس الولايات المتحدة الجديد حيال روسيا، يدعو فيها إلى الإفراج عن المعارض أليكسى نافالنى.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف، اليوم الجمعة: "إنه خطاب عدائى جدًا وغير بناء، نأسف له".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين يندد بتصريحات بايدن: خطاب عدائى جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.