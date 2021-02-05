وزير ليبى سابق يحذر من ترسيم الحدود مع إيطاليا

جدة - نرمين السيد - حذر وزير العدل الليبى الأسبق صلاح المرغنى، من توقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية بين جماعة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وحكومة إيطاليا، مؤكدًا على حتمية وجود حكومة ليبية شرعية وقوية لإجراء مثل هذه الاتفاقات الهامة.





وفى منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس الخميس، قال المرغنى: "حذارى! حذارى! ترسيم الحدود البحرية مع دولة إيطاليا يجب أن تتولاها دولة ليبية قوية مستقرة بعد انتهاء النزاع ولها حكومة شرعيه معترف بها وطنياً". وأوضح الوزير الليبى السابق، أنه "لا يجوز لحكومة الجمهورية الإيطالية بأى شكل من الأشكال محاولة دفع حكومة تفتقر للشرعية تنتظر المغادرة ولا حتى حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة التى يمكن أن تنبثق عن ما يشار إليه بملتقى الحوار الليبى أن تقترب منه ولا يدخل فى اختصاصها". وكان السفير الإيطالى المعتمد لدى ليبيا، جوزيبى بوتشينو، قد تقدم لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود التليسى، بمشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية، ومشروع مذكرة تعاون فى مجال التقنية الرقمية المستخدمة فى الخدمات العامة، لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة.

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