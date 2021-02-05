تركيا تعتقل 65 شخصا بسبب احتجاجات جامعة بوغازيتشى ضد أردوغان

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى الاعتقالات التركية استمرارًا لحملة شعواء على المحتجين على الرغم من تنامى الانتقادات الدولية للسلطات التركية.
ونظم الطلاب والأساتذة فى جامعة بوغازيتشى فى إسطنبول احتجاجًا على قرار أردوغان بتعيين مليح بولو، الأكاديمى والمرشح السياسي السابق، رئيسًا للجامعة، مؤكدين أنها خطوة تتعارض مع الديمقراطية.
فيما قال مكتب حاكم إسطنبول، إن المحتجين انتهكوا حظرًا على الاحتجاجات العامة والتجمعات والمسيرات بسبب جائحة كورونا. وذكرت السلطات التركية أنه تم اعتقال نحو 600 منذ الرابع من يناير بعدما اتسع نطاق الاحتجاجات فى إسطنبول وأنقرة.
فيما تم إطلاق سراح معظم المحتجزين على الرغم من تصريحات المسؤولين المتكررة بأن المحتجين إرهابيون.
ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن احتجاز طلاب "يمارسون حقهم القانونى فى حرية التجمع" مقلق للغاية، ولا يتعين استخدام جائحة كورونا ذريعة لإسكات الأصوات الناقدة.
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