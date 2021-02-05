الأمن العراقي يطلق النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين بمدينة الناصرية

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن قوات الأمن العراقية أطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين تجمعوا في مدينة الناصرية جنوب شرقي العراق، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.

من جانب آخر، نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر أمني أن أجهزة الأمن العراقية أحبطت محاولة لاستهداف قائد القوات الجوية اللواء شهاب جاهد علي بعبوة ناسفة زرعت أمام منزله في العاصمة بغداد.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء، يحيى رسول، أمس الخميس، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم داعش بينهم قياديان في مناطق متفرقة من البلاد

وقال اللواء رسول في بيان إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تستمر الضربات الموجعة على العناصر الإرهابية أينما كانت بجهود متميزة ومتابعة ميدانية وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف أن "الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون دك ما تُعرف بولاية الجنوب لدى عصابات داعـش بعد مقتل والي تلك المنطقة الإرهابي أبو حسن الغريباوي.

وتابع أن "تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع أسايش السُليمانية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين المُلقبين أبو جراح و أبو شداد والذي يعمل أحدهما كآمر مفرزة في عصابات داعـش الإرهابية والآخر ضمن المفارز الساندة لولاية الجنوب".

وأشار إلى أنه "استكمالًا للواجب على أحد أفراد هذه المفرزة نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية إستباقية في ناحية اليوسفية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى أبو أدهم".

وعلى صعيد مُتصل، ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على إرهابي آخر ينتمي لعصابات داعـش التكفيرية في منطقة العظيم بمُحافظة ديالى.