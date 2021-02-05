صورة.. سقوط مشاركة أثناء التصويت الأخير لاختيار سلطة ليبيا التنفيذية

جدة - نرمين السيد - أصيبت إحدى المشاركات فى الحوار السياسى الليبى بحالة إعياء أثناء التصويت على اختيار السلطة الليبية المؤقتة فى جينيف، اليوم الجمعة، حيث سقطت مغشيًا عليها بجوار صندوق الاقتراع، حسبما ظهر فى البث المباشر لعملية التصويت.





وفى أعقاب تصويت السيدة سلطنة مسعود المسمارى، حيث هرعت إليها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، والتى كانت تقف على مقربة من صندوق الاقتراع، وعدد من المتواجدين بالقاعة، إلا أن عملية التصويت استمرت فيما بعد على نحو طبيعى.

وتجرى الإعادة بين القائمتين الثالثة التى حصلت على 20 صوتًا، والقائمة الرابعة التى حصلت على 25 صوتًا فى المرحلة الأخيرة من التصويت لاختيار السلطة الليبية المؤقتة.

وتضم القائمة الثالثة محمد يونس المنفى رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد محمد دبيبة رئيسًا للحكومة، وموسى الكونى وعبد الله حسين اللافى عضوين ى المجلس الرئاسى.

فيما تضم القائمة الرابعة المستشار عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسى، وفتحى باشاآغا رئيسًا للحكومة، وكلاً من أسامة عبد السلام الجويلى وعبد المجيد سيف النصر عضوين بالمجلس الرئاسى.