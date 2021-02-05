بومبيو : الشعب الأمريكى لا يستطيع العودة إلى سياسة أوباما الخارجية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الخارجية الأمريكى السابق مايك بومبيو، من سياسة الرئيس جو بايدن الدبلوماسية، قائلا: "لا يمكن للشعب الأمريكى أن يعود إلى ثمانى سنوات أخرى من سياسة باراك أوباما الخارجية".





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، وفى أول ظهور إعلامى له منذ إنتهاء ولاية دونالد ترامب، قال بومبيو لقناة "فوكس نيوز": "آمل أن يمضوا قدما فى سياسة خارجية تشبه إلى حد كبير سياستنا الخارجية التى تقوم على مبدأ أمريكا أولا".

ورد بومبيو أيضا على قول الرئيس بايدن إن "ترامب فشل فى مواجهة روسيا"، مؤكدا "أننا عملنا بجد لمنع روسيا من التدخل فى انتخاباتنا. أنا فخور بالعمل الذى قمنا به للرد على روسيا".

وأضاف: "عندما كنت وزيرا للخارجية، كنت أعرض الأمور مباشرة كما هى وبصراحة".

وعما إذا كان سيعود إلى الخدمة العامة ، قال بومبيو: "من الصعب معرفة ذلك.. لقد خدمت كجندى منذ فترة طويلة ثم أتيحت لى فرصة رائعة كعضو فى الكونجرس، ثم وظيفتين جديدتين فى إدارة ترامب. أعتقد أننى الآن سآخذ استراحة قصيرة، ثم سنرى ما هو أمامنا".