بث مباشر.. بدء جلسة التصويت الأخيرة لاختيار سلطة ليبيا التنفيذية المؤقتة

جدة - نرمين السيد - انطلقت جلسة التصويت الحاسمة والأخيرة لاختيار السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة، منذ قليل، وذلك بعد انتهاء الجولة الثانية من التصويت بالإعادة بين القائمتين الثالثة والرابعة للمرشحين.





وتجرى الإعادة بين القائمتين الثالثة التى حصلت على 20 صوتًا، والقائمة الرابعة التى حصلت على 25 صوتًا. وتضم القائمة الثالثة محمد يونس المنفى رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد محمد دبيبة رئيسًا للحكومة، وموسى الكونى وعبد الله حسين اللافى عضوين ى المجلس الرئاسى. فيما تضم القائمة الرابعة المستشار عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسى، وفتحى باشاآغا رئيسًا للحكومة، وكلاً من أسامة عبد السلام الجويلى وعبد المجيد سيف النصر عضوين بالمجلس الرئاسى.

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