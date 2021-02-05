الإمارات: تقديم 158,786 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية، عن تقديم 158,786 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لصحيفة الاتحاد يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى اليوم 4,008,160 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 40.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على مرض "كوفيد - 19".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإمارتية عن إجراء 148,574 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما تم تسجيل 3,251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 320,126 حالة.

‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.