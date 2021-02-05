الصين تدعو مختلف الأطراف لاتخاذ موقف إيجابي وتعاوني في مسألة تتبع مصدر فيروس كورونا

أعربت الصين اليوم الجمعة عن أملها أن تتخذ الأطراف المعنية موقفا إيجابيا وعلميا وتعاونيا في مسألة تتبع مصدر فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم، تعليقا على تقارير إعلامية بأن خبراء منظمة الصحة العالمية زاروا أماكن عديدة في مدينة ووهان الصينية لإجراء بحوث لتتبع منشأ فيروس كورونا الجديد، ودعا خبراء الطب من الجانب الصيني المنظمة إلى التوجه إلى دول وأماكن عديدة في العالم لمواصلة تحقيق وبحوث التتبع، باعتبار ووهان المحطة الأولى فقط.
وأوضح بين أن الجانب الصيني يأمل في اتخاذ الأطراف المعنية موقفا إيجابيا وعلميا وتعاونيا في مسألة تتبع مصدر الفيروس مثل الجانب الصيني ودعوة خبراء منظمة الصحة العالمية لإجراء بحوث التتبع.
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