نشرة أخبار العالم| 3 آلاف مصري عالقون في دبي.. وقرار نهائي من الشيوخ الأمريكي بشأن نقل السفارة للقدس

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها.

وجد نحو 3 آلاف مصري أنفسهم عالقين في دبي، بعد أن فشلوا في العودة إلى الكويت وباتوا عالقين بعد قضائهم نحو شهر هناك إثر قراري تقليص الركاب وغلق مطار الكويت بسبب الوضع الوبائي.

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، الضوء على مخاوف مسلمي الأويجور في تركيا، من إمكانية قيام الحكومة التركية بتسليمهم إلى الصين مقابل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بطريقة شديدة اللهجة على مواطن بلدتها النائب الكويتي بمجلس الأمة يوسف الفضالة وبعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تطاوله بكلمات تمس المصريين ووزيرة الهجرة .

قالت رشا سليم، شقيقة المعارض اللبناني لقمان سليم، إنه لم يتم دفن جثة أخيها حتى الآن، مؤكدة أن الجثة ما زالت تتنقل بين مستشفى في صيدا ومستششفى خاص في بيروت.

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، قرارا نهائيا بشأن سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس المحتلة.

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجُبير، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن السعودية تاريخي.

كشف تقرير لقناة 24 العبرية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف مركز سوراسكي تل أبيب الطبي، في إسرائيل، لقاح مضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 96%.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استراتيجيته الدبلوماسية التي أعلنها أمس في خطاب من مقر وزارة الخارجية.