نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير: ترقب كبير لليبين للتخلص من عدم الاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم عالم الإجتماع الروسي مكسيم شوغالي، نتائج دراسة أخرى للرأي العام في ليبيا حول الأحداث الجارية في البلاد. بعد توقفه عن النشر لمدة أكثر من عام ونصف، إثر قضائه هذه المدة مُحتجزاً في سجن معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس. حيث وعد بأن المعلومات التي حصل عليها في هذا السجن، سيقوم بتلخيصها في إحدى دراساته القادمة.

وطبقا لوسائل الاعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية وأيضا صحف الفجر والعهد والجديد والساعة ٢٤ فقد نقلت تصريحات للروسي شوغالي والتي ذكر فيها أن العديد من المواطنين الليبيين قد طلبوا منه مواصلة إجراء أبحاث عن ليبيا، بمن فيهم أولئك الذين التقى بهم في معيتيقة. لذلك فإن صندوق حماية القيم الوطنية، الذي يشارك في عمله ويقوم بالدور الأكثر نشاطا فيه، أجرى دراسة حول ملتقى الحوار السياسي الليبي. وقد أراد أن يشارك مواطني ليبيا الأمور الرئيسية التي حصل عليها في سياق استطلاع الرأي العام في هذه البلاد.

وطبقا للأبحاث فانه تم سؤال أكثر من 5300 من سكان ليبيا، وتم بناء العينة على أساس الحصص: الجنس والعمر ومكان الإقامة. واستوفت منهجية أخذ العينات والبحث جميع المتطلبات القياسية لاستطلاعات الرأي العام التنبؤية.

جاء في الدراسة أن مواطني ليبيا مقتنعون بأن جميع الأسئلة المتعلقة بمستقبل بلدهم يجب حلها على أراضي ليبيا. يعتقد 7.6٪ فقط من سكان البلاد من بين أكثر من 5000 مستجيب أن شخصا ما له الحق في إجراء الحوار الليبي خارج أراضي ليبيا. الغالبية العظمى من المواطنين الليبيين - 74.2٪ - اختاروا طرابلس أو سرت أو بنغازي كمنصة للحوار، وليس جنيف أو تونس بأي شكل من الأشكال.

وتطرّقت الى أنه بعد أحداث 2011، أصبح لدى الليبيين عمومًا قدر كبير من عدم الثقة تجاه مختلف المؤسسات الأجنبية والدولية. ومع ذلك، أظهر البحث أن الأمم المتحدة موثوق بها بنسبة 20.5 ٪، بحصص متساوية تقريباً في كل من شرق البلاد وغربها. في الوقت نفسه، لا يثق ما يقرب من 40٪ (39.3٪) من المواطنين الليبيين بالإجراءات المتخذة في البلاد من قبل الأمم المتحدة خلال العام الماضي. ولدى ثلث المواطنين الليبيين (33.5٪) وجهة نظر سلبية بشكل عام حول ملتقى الحوار السياسي الذي تنظمه الأمم المتحدة، وأقل قليلاً (30.7٪) إيجابيون بشكل عام.

كما أن أكثر من نصف المشاركين الليبيين في الإستطلاع الذي أجرته الدراسة (55.2٪) يعرفون أن ستيفاني ويليامز هي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. هذا يتحدث عن موقعها النشط للغاية. وأن ما يقرب من نصف أولئك الذين يعرفون شيئًا عن عمل ستيفاني ويليامز لديهم موقف إيجابي تجاه عملها (29.4٪ من جميع المشاركين).

وأضافت الدراسة بأن هناك انعدام ثقة كبير من قبل المجتمع الليبي تجاه مندوبي ملتقى الحوار. حيث يرغب الليبيون في أن تكون إجراءات ملتقى الحوار السياسي أكثر انفتاحا وأن تكون قواعد اختيار المندوبين واختيار المتقدمين للمناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي أكثر شفافية. الآن نصف المواطنين الليبيين (49.0٪) لا يعرفون من يمثل مصالحهم في ملتقى الحوار السياسي الليبي، 46.5٪ لا يعرفون من هو المنافس على المناصب العليا في البلاد ، وأكثر من 40٪ (40.8٪) لا يثقون برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المشاركة في اختيار حكومة جديدة لليبيا.

وإستخلصت الدراسة بأن غالبية المواطنين الليبيين من شرق البلاد وغربها، في المتوسط 60.4٪ - لديهم موقف سلبي تجاه وجود عدد كبير من ممثلي "الإخوان المسلمين" في ملتقى الحوار. وأن 25.2٪ من الليبيين يثقون عموماً بقرارات ملتقى الحوار، و 52.6٪ من الليبيين لا يثقون بهذه القرارات. 43.1٪ من المشاركين في الشرق والغرب يخشون من أنه بعد أي قرارات من ملتقى الحوار السياسي الليبي، من الممكن أن تتجدد الأعمال العدائية في البلاد.

وأنهي شوغالي على موقع صندوق حماية القيم الوطنية الروسي تقديم نتائج الدراسة، ووعد بإجراء دراسات أخرى مخصصة لليبيا ولغيرها من الدول في المستقبل القريب.