أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف مفاجأة في الطقس خلال الساعات المقبلة

الفلكي الشوافي يكشف مفاجأة في الطقس خلال الساعات المقبلة
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن موعد استقرار الأحوال الجوية وتحسن حالة طقس اليمن عقب موجة التقلبات العنيفة التي ضربت عدد من محافظات الجمهورية.
وتوقع الفلكي اليمني ارتفاع في درجات حرارة الهواء الصغرى إلى 4~7 درجات فوق الصفر المئوي، في المرتفعات والأحواض الجبلية ليلة السبت وحتى نهار الأحد القادم.
وأشار الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ زخات مطر خفيفة خلال الساعات القادمة على أجزاء من السواحل والمرتفعات الجبلية.
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