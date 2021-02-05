سيول غزيرة في الأردن توقع ثلاثة قتلى

تمكنت فرق الدفاع المدني والإنقاذ وقوات البادية الأردنية، من العثور على جثث ثلاثة مفقودين جرفتهم السيول، فجر الجمعة، في منطقة الرويشد القريبة من مثلث الحدود ال،ردنية العراقية السورية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الملكية، عثرت على الجثث، من خلال البحث في المنطقة وتمشيطها.

ونقلت مراسل دوت الخليج عن المسؤول الأردني قوله إن جثث الضحايا تم نقلها إلى المستشفى.

وكان الأمن العام الأردني قال إن فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط منطقة واسعة للبحث عن ثلاثة اشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد.

ويشهد الأردن منذ يومين حالة من عدم الاستقرار الجوي، مما أدى لهطول أمطار غزيرة في مناطق الجنوب والشرق وبدرجات متفاوتة في الوسط والشمال.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغاً ورد، فجر الجمعة، بشأن محاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه عُثر على جثة تعود لشخص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين أنه شقيق أحدهم .

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.