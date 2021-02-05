حسان دياب: إقفال لبنان لمنع الانهيار.. ومصادر: عودة السوبر ماركت والمصارف للعمل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: الإقفال كان بهدف منع الانهيار وعدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه.
وأضاف حسان دياب: أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا.
وتابع حسان دياب: نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 بالمئة بعدما كانت في آخر يوم من سنة 2020 حوالي 13.5 بالمئة وعدد الحالات في العناية الفائقة كان في آخر السنة الماضية حوالي 450 شخصًا بينما اقترب عدد الحالات اليوم من حدود الألف شخص.
وواصل دياب: عدد الأشخاص على التنفس الاصطناعي كان حوالي 140 شخصًا بينما صار عدد هذه الحالات اليوم حوالي 350 شخصًا وعدد الوفيات كان في آخر يوم من السنة الماضية 12 شخصًا بينما وصل العدد اليوم إلى أكثر من ثمانين شخصًا.
وفي سياق متصل كشفت قناة ام تي في نقلا عن مصادر مطلعة أن بعض القطاعات الملحة الأساسية الاستهلاكية سيتم فتحها مثل القطاعات الطبية وبعض المصانع.
وأضافت المصادر أن السوبرماركت والمصارف ستفتح أبوابها لساعات معينة سيتمّ تحديدها خلال اجتماع اللجنة في السراي الذي يعقد حاليًا.
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