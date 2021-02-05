فوز قائمة المنفي ودبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية

كشفت قناة العربية الحدث عن فوز قائمة المنفي والدبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية. وضمت القائمة ‏عبد الحميد دبيبة - رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) و محمد المنفي - رئيس المجلس الرئاسي وموسى الكوني - عضو المجلس الرئاسي و عبدالله اللافي - عضو المجلس الرئاسي. وذكرت قناة الحدث أن ‏قائمة المنفي حصلت على 39 صوتا في جولة الإعادة بانتخابات السلطة التنفيذية الليبية. وأعلنت ‏المبعوثة الأممية، محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي بحسب قناة الحدث. وأشارت القناة الي انه تم انتخاب ‏ عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسًا للحكومة الليبية المؤقتة.

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