إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

أعلنت إثيوبيا اكتمال أعمال بناء سد النهضة بنسبة 78.3%، مؤكدة أنها غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن السد.
وقال وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكيلي إن أديس أبابا غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال الـ7 جولات الماضية، معلنا عن تقدم في أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال 6 أشهر.
وأضاف الوزير الإثيوبي في مؤتمر صحفي أن عملية بناء سد النهضة اكتملت بنسبة 78.3%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية والهندسية في بناء السد وصلت إلى 91%.
وأكد بيكلي أن إثيوبيا ستبدأ عملية الملء الثاني لسد النهضة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي وقت سابق، قال الوزير ذاته إن بناء سد النهضة يسير كما هو مخطط له، متجاهلا التحذيرات المصرية والسودانية.
وفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، حيث تطالب الخرطوم بدور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، واتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة.
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