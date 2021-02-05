المملكة العربية السعودية ترحب بخطاب بايدن (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - المملكة العربية السعودية ترحب بخطاب الرئيس الأميركي بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات.

وكانت قد أبدت ترحيبها بما ورد في خطاب بايدن وشددت في بيانها على "موقفها الثابت" في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية مرحبة بتأكيد أميركا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وأوضح جو بايدن إن المملكة تواجه قوة مدعومة من إيران وأن الولايات المتحدة ستواصل دعم المملكة العربية السعودية لحماية أراضيها من تهديدات الميليشيات التي تدعمها طهران.