أخبار اليمن : بينهم 74 سعودياً.. ناطق الجيش يكشف خسائر العدو ومرتزقته

بينهم 74 سعودياً.. ناطق الجيش يكشف خسائر العدو ومرتزقتهكشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، عن إسقاط 6 طائرات تجسسية لقوى العدوان السعودي الأمريكي خلال شهر يناير الماضي.

وأكد العميد سريع في بيان، مقتل وإصابة ألف و283 من قوات تحالف العدوان بينهم 74 جندياً سعودياً و75 من المرتزقة السودانيين بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال يناير المنصرم من تدمير وإعطاب 92 مدرعة وآلية عسكرية لقوى العدوان.