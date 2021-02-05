الجبير: خطاب بايدن تاريخى ويؤكد التزامه بالعمل مع الحلفاء

جدة - نرمين السيد - وضف وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، خطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن، بأنه خطاب تاريخى، يؤكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات.





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