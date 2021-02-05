فيديو .. مقتل 3 أشخاص إثر سيول غزيرة فى الأردن

جدة - نرمين السيد - تمكنت فرق الدفاع المدنى والإنقاذ وقوات البادية الأردنية، من العثور على جثث ثلاثة مفقودين جرفتهم السيول، فجر الجمعة، فى منطقة الرويشد القريبة من مثلث الحدود الأردنية العراقية السورية.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام، إن فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الملكية، عثرت على الجثث، من خلال البحث فى المنطقة وتمشيطها.

وكان الأمن العام الأردنى قال إن فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط منطقة واسعة للبحث عن ثلاثة اشخاص حاصرتهم السيول فى منطقة الرويشد.

ويشهد الأردن منذ يومين حالة من عدم الاستقرار الجوى، مما أدى لهطول أمطار غزيرة فى مناطق الجنوب والشرق وبدرجات متفاوتة فى الوسط والشمال.

وبحسب الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغاً ورد، فجر الجمعة، بشأن محاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص.

وأضاف الناطق الاعلامى أنه عُثر على جثة تعود لشخص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين أنه شقيق أحدهم .

وأكد الناطق الإعلامى أن فرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدنى ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.