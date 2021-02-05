روسيا : فيروس كورونا آخذ بالانحسار وانخفاض عدد المرضى الخاضعين للمراقبة

وقال موراشكو، فى حديث قناة "روسيا 24 ": "نرى أن عدوى فيروس كورونا تتراجع وأن عدد المصابين الخاضعين للمراقبة الصحية انخفض بأكثر من 30 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف "اليوم ما يقرب من 800 ألف مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد يخضعون للإشراف الطبى".
وأوضح موراشكو، أن "التطعيم الجماعى أثر على تطور عملية تفشى الوباء، لأن أحجام اللقاح التى تم تسليمها بالفعل إلى المناطق اليوم، وتم تلقيح السكان، وهذه نتيجة مهمة بالنسبة لتفشى الوباء، لذلك نرى تأثيرًا إيجابيًا".
وعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، تسجيل 16.688 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2.032 إصابة فى العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 3.934.606 إصابة.
وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر فى عدد الإصابات حيث بلغ 2.032، و71 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 1.463، فيما سجلت ضواحى موسكو 946 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وتابع المقر فى بيانه: "غادر 23.582 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 3.413.495 شخصا".
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