العثور على شاب مصري مشنوقا في الكويت

أقدم شاب مصري على الانتحار في مركز شباب الصباحية في الكويت، في واقعة لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن شابا مصريا يبلغ 26 عاما أقدم على شنق نفسه في مركز شباب الصباحية، بجوار مستوصف الصباحية.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أنه تم فتح تحقيق في الواقعة وإحالة الجثة للطب الشرعي.

ولم تكشف الصحيفة مزيد من التفاصيل عن الواقعة الغامضة.

ويقدر عدد أفراد الجالية المصرية في الكويت بأكثر من 671 ألف مصري، يمثلون أكثر من 20% من تعداد السكان في البلاد.