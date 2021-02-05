المفوضية الأوروبية: نتفهم تحديات شركات الأدوية في سرعة إنتاج لقاح كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة،تفهم بروكسل لمدى الصعوبة التي تواجه شركات الأدوية في سرعة تصنيع لقاح "كورونا " .

وقالت دير لاين، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة (بوليتيكو) على موقعها الإلكتروني، في نسختها الأوروبية: "إن البدء في توزيع اللقاح لا يعني التدفق السلس لجرعات اللقاح من قبل الشركات المصنعة " .

وأضافت أن تصنيع الحقن سيظل متفاوتًا خلال الأشهر المقبلة حيث تكافح الشركات في ظل الخطر الدائم المتمثل في نقص المواد الخام والمكونات الأخرى.

وواجهت دير لاين انتقادات عديدة على مدار الأيام الأخيرة نظرًا لبطء وتيرة توزيع التطعيمات في دول الاتحاد الأوروبي،إلى جانب الصدام الكبير مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية بسبب النقص الكبير في الإنتاج، مما دفع بروكسل الأسبوع الماضي إلى فرض قيود جديدة على الصادرات .