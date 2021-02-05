أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض علي احد الأشخاص؛ بعد اساءته لمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي.
وذكر المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض: انه بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه لذلك، ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه.
وبيَّن أن مواطنا في العقد السادس من العمر، جرى إيقافه واحالته الي النيابه المختصة.
وافاد بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحق المتهم ، وإحالته إلى النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحرك عاجل من الشرطة السعودية تجاه شخص أساء للإسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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