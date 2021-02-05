تحرك عاجل من الشرطة السعودية تجاه شخص أساء للإسلام

أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض علي احد الأشخاص؛ بعد اساءته لمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي.

وذكر المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض: انه بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه لذلك، ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه.

وبيَّن أن مواطنا في العقد السادس من العمر، جرى إيقافه واحالته الي النيابه المختصة.

وافاد بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحق المتهم ، وإحالته إلى النيابة العامة.