أخبار اليمن : اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن ومقتل نائبه

اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن ومقتل نائبهأكد تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي ومقتل نائبه في عملية أمنية.

والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر".

وقد أدّت العملية أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي، ولا عن تفاصيل أخرى للعملية.

يذكر أنه في فبراير من العام الماضي، أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي مقتل زعيمه "قاسم الريمي" في غارة أميركية نفذتها طائرة بدون طيار في اليمن أواخر يناير ، وسمى "باطرفي" خلفاً له.