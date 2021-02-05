السعودية تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 257 حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 327 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 369.575 حالة، من بينها 2.228 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 385 حالة حرجة.





وأوضحت الوزارة -حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، إلى 360.954 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6.393 حالة ، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء 54.056 فحصاً مخبرياً. ودعت الصحة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده فى مكان مغلق.

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