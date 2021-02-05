العجز التجارى الأمريكى يسجل مستوى قياسيا فى 12 عاما

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن العجز التجارى قفز 17.7 بالمئة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضى، وهو الأعلى منذ 2008.

وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 بالمئة لأدنى مستوى فى أربع سنوات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وساهم انخفاض الصادرات فى انكماش الاقتصاد 3.5 بالمئة فى العام الماضى، وهو أكبر تراجع للناتج المحلى الإجمالى منذ 1946، وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.

وبالنسبة لديسمبر 2020، انكمش عجز التجارة 3.54 بالمئة إلى 66.6 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انكماش العجز إلى 65.7 مليار دولار فى ديسمبر الماضي.

وارتفعت واردات السلع 1.5 بالمئة إلى 217.7 مليار دولار فى ديسمبر 2020، بينما قفزت صادرات السلع 4.7 بالمئة إلى 133.5 مليار دولار.