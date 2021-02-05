عاجل .. البحرين تصدر قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقررت السلطات، تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية بنسبة 70 بالمئة كحد أقصى. كما قررت البحرين حظر إقامة التجمعات والمناسبات الخاصة بما يزيد عن 30 شخصا.

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