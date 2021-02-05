الاتحاد الأوروبى يدين طرد روسيا لـ 3 دبلوماسيين أوروبيين

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه أدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، طرد موسكو للدبلوماسيين الأوروبيين، مستنكرا كذلك ما تعرض له المعارض الروسى البارز نافالنى من تسميم واعتقال.
واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين غير مبرر، مشددة على أن ذلك لن يبقى من دون رد.
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